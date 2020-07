Un homme a lancé des cocktails Molotov sur le Parlement fédéral

Un homme de 36 ans a lancé des cocktails Molotov sur le Parlement fédéral lundi après-midi, selon le parquet de Bruxelles. Les dégâts ont été limités à quelques voitures et l'individu a pu être arrêté. Il est actuellement interrogé par la police. On ne sait encore rien de son mobile. Il n'est pas non plus clair si l'homme était déjà connu de la police ou des tribunaux.

La police de Bruxelles a établi un périmètre de sécurité autour du véhicule de l'homme. Le service de déminage de l'armée, le SEDEE, se rend sur place pour vérifier s'il n'y a pas d'autres substances dangereuses dans le véhicule. La rue Royale est complètement fermée entre la place Royale et la rue des Colonies, et le parc Warande est fermé au public.

La circulation des trams sur les lignes 92 et 93 est également interrompue entre les arrêts du Jardin botanique et de Louise et les lignes de métro 1 et 5 ne s'arrêtent temporairement pas à la station de métro Parc, rapporte la STIB.