Un gros relifting et bientôt des toilettes permanentes au parc de Forest

Cette semaine, les riverains ont été informés du déroulement à venir via une réunion en ligne. C’est Beliris, le fond du fédéral pour Bruxelles qui va gérer et financer ces travaux.

...et à d'autres places, ce sont des pavés qui ressortent du sol et constituent un risque de chute pour les joggeurs et les piétons - © B. Schmitz - RTBF

Enfin, la troisième étape, c’est la rénovation du parc dans son ensemble avec les massifs d’arbres, les pelouses, les chemins et un nouveau système pour rediriger les eaux de pluies afin qu’elles n’abîment plus les chemins. Sans oublier la rénovation du mobilier du parc, comme les bancs et les poubelles par exemple".

La deuxième étape sera la restauration du chalet à l’intérieur du parc et des trois auvents. Dans le chalet, on installera un espace Horeca, une salle polyvalente, des nouveaux sanitaires et un logement pour le concierge.

Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour agir ? "Nous sommes en fait dans un parc classé", explique Marianne Hiernaux. "Donc, on ne peut pas faire ce qu’on veut. On est dépendant de la Direction des Monuments et Sites. Tout cela comporte aussi des procédures qui prennent parfois pas mal de temps".

Penser aussi aux animaux, aux toilettes et au nombre d’arbres

L’éclairage va aussi être refait pour que plus de chemins se retrouvent dans la lumière la nuit. "Mais on a bien veillé à garder un équilibre pour ne pas perturber toute la vie sauvage. Trop de lumière n’est pas bon pour les insectes et les oiseaux. Tout cela a été pris en compte".

Pour les toilettes dames, ils peuvent aussi planter des buissons beaucoup plus fournis et beaucoup plus grands. Avec ceux-ci, cela ne marche pas

De retour dans le parc, deux dames habituées des lieux expliquent que pour elles, le plus important, ce sont sans doute ces toilettes permanentes qui vont arriver. "Quand vous êtes un homme, vous pouvez aller vous soulager près d’un arbre, il n’y a pas de problème. Mais nous, on fait comment ? C’est indispensable d’avoir des toilettes accessibles à tous dans des lieux très fréquentés comme ce parc", explique l’une. L’autre rajoute, avec humour, "ou bien alors ils peuvent planter des buissons beaucoup plus fournis et beaucoup plus grands. Avec ceux-ci, cela ne marche pas". Ces toilettes seront accessibles sans doute au mieux à l’automne.

Certains arbres, malades, seront aussi coupés. "Mais 150 autres seront aussi replantés. Dans l’ensemble, on gardera donc un statu quo au niveau du nombre d’arbres dans le parc", conclut Marianne Hiernaux.

Le coût total de cette rénovation s’élève à 2,25 millions d’euros. Le chantier devrait durer environ deux ans et le parc restera accessible au public durant tout le processus.