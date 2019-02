Un fleuriste arrêté pour trafic de drogue à Schaerbeek

Les habitants du quartier Helmet, à Schaerbeek, ne s'attendaient sans doute pas à une telle information. Selon le quotidien La Dernière Heure, le fleuriste de la rue Séverin était en même temps un trafiquant de drogue. Au terme de plusieurs mois d'enquête, la brigade judiciaire de la zone de police Nord a perquisitionné le commerce et y a découvert près de 13 kilos de stupéfiants : 12 kilos de cannabis et 600 grammes de cocaïne. Cinq personnes au total ont été interpellées, dont deux ont été placées sous mandat d'arrêt. Les forces de l'ordre ont également saisi d'importantes sommes d'argent et procédé à d'autres perquisitions dans le cadre de cette enquête, nous apprend le quotidien dans l'édition de ce mardi.