Un faux conducteur de taxi collecto devant la justice pour viol

"Il aurait sans doute pu être stoppé plus tôt", selon l'avocate de l'étudiante

Nous sommes le 2 novembre 2019. A la sortie d'une soirée étudiante de l'ULB, à la Jefke sur le campus de la Plaine, une jeune fille monte dans un taxi collecto, afin de rentrer chez elle. Les collectos, ce sont ces taxis moins chers, de nuit, pour les usagers des transports en commun bruxellois. Sauf qu'ici, il s'agit d'un faux collecto. Et au lieu de ramener l'étudiante chez elle, le conducteur, qui porte un vêtement de la STIB, emmène la jeune fille de 20 ans chez lui, dans le Hainaut. "Elle sera emmenée dans un endroit qu'elle ne connait pas et séquestrée de force, sous la menace d'un couteau", explique Me Caroline Poiré, l'avocate de cette étudiante. "Ensuite, elle sera violée".

Le conducteur l'aurait ensuite raccompagnée chez elle à Bruxelles en voiture. C'est en tout cas ce que la jeune fille dénoncera le lendemain sur un groupe Facebook de l'ULB, "ULB confessions". C'est grâce à divers indices et des ressemblances avec des histoires anciennes que la police remontera jusqu'au prévenu. Mais trop tard, pour l'avocate de l'étudiante. "Il y a eu des lacunes assez importantes dans le cadre de ce dossier parce que le prévenu aurait déjà été identifié dès 2016, si je ne me trompe. Une autre étudiante aurait à l'époque relevé le numéro de sa plaque d'immatriculation, mais les investigations n'auraient pas été beaucoup plus loin".