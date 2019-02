Un espace d'accueil 24h/24 dans la Gare du Nord de Bruxelles pour les migrants en transit

A priori, la présence de nouveaux grillages dans l'enceinte de la gare n'incitait pas les militants de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés à l'optimisme. Fallait-il voir dans cet espace confiné la volonté de séparer physiquement la centaine de personnes qui profitent de la gare en journée pour s'abriter des intempéries et du froid des voyageurs de la SNCB et des visiteurs du CCN, le Centre de Communication Nord qui abrite une partie de l'administration régionale bruxelloise?

Un lieu d'accueil permanent

Renseignements pris, il n'en est rien. La volonté est au contraire de permettre aux migrants en transit et aux sans-abris de s'installer dans la gare dans de meilleures conditions de confort, et même d'y passer la nuit. Grâce à un système de jetons, les personnes auront accès aux toilettes de la gare. Un local est prévu pour les associations venues distribuer des repas ou des vêtements. Jusqu'à présent, la Gare du Nord fermait ses portes après le dernier train et les personnes qui s'y abritaient étaient priées de s'en aller. Dorénavant, l'espace réservé permet d'y rester 24 heures sur 24, au niveau 0.

En phase de test

Malgré l'existence de la "Porte d'Ulysse" à Haren et des centres d'accueil gérés par le Samusocial, certains migrants en transit refusent d'y passer la nuit. Ils préfèrent rester à proximité de la Gare, d'où partent des autocars vers l'Angleterre, de crainte de manquer une opportunité de franchir la Manche. Par pragmatisme, les autorités régionales préfèrent prévoir un endroit dans la Gare que de laisser les gens se disperser dans les environs. Informée de la décision, la commune de Schaerbeek se montre quelque peu sceptique. Aucun encadrement n'est prévu et, il y a trois quatre ans, une pareille expérience avait déjà été menée dans la gare, rappelle le chef de cabinet du bourgmestre de Schaerbeek. On avait dû y mettre un terme à la suite de bagarres au couteau. "Le projet est en phase de test, explique le cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort. "Il y sera mis fin au premier débordement".