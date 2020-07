Un élève arrêté à l'école de police d'Evere pour détention d'armes et troubles mentaux

Un aspirant policier a été arrêté il y a une dizaine de jours lors d’un cours donné à l’École régionale et intercommunale de Police (ERIP) située à Evere, selon une information communiquée à l’agence de presse Belga et confirmée lundi par le parquet de Bruxelles. Ce dernier précise que deux procès-verbaux ont été dressés, à savoir un pour détention d’armes et un autre pour une procédure dite "Nixon", qui vise à faire évaluer un trouble de santé mentale par un psychiatre et demander si nécessaire des mesures contraignantes en rapport.

A la suite de son interpellation, des munitions auraient été trouvées dans sa voiture et une grande quantité d’armes auraient été saisies lors de la perquisition effectuée à son domicile, selon des informations communiquées à Belga.

Le parquet se refuse à donner plus de détails sur cette affaire étant donné qu’elle concerne une procédure dite 'Nixon', a expliqué Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles.