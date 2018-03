Un "échec", la répression du cannabis? "Arrêtons de courir comme un poulet sans tête"

La répression des fumeurs de cannabis a-t-elle encore du sens ? Pour le député bruxellois PS Julien Uyttendaele, la réponse est "non". En tout cas, il estime que la politique d'interdiction actuelle est néfaste et inefficace.

Faut-il dépénaliser l'usage et la détention de cannabis ? Oui, estime le député socialiste. La répression se révèle un échec. La politique prohibitionniste s'avère néfaste.

"Les intentions à la base étaient louables : diminuer le nombre de consommateurs et réduire l’accessibilité du produit, assécher les réseaux criminels… Mais les résultats, eux, ne sont pas du tout à la hauteur de cette ambition ! On n’a jamais autant consommé, le produit n’a jamais été aussi accessible, ni été aussi dangereux qu’aujourd’hui. Et les réseaux criminels trouvent ici une source d’approvisionnement monumentale pour financer leurs autres activités criminelles."

Et Julien Uyttendaele de dénoncer : "Ce sont des centaines de millions d’euros que l’on dépense dans une politique qui ne fonctionne pas ! Il s’agit à présent d’avoir un réel débat démocratique sur le sujet. Car ce sont les impôts des citoyens qui sont ainsi utilisés pour suivre, un peu comme un poulet sans tête, des réseaux criminels ; mais également de simples consommateurs de cannabis qui sont stigmatisés au jour le jour dans les rues de Bruxelles."

Le député PS se trouve ainsi sur la même longueur d'ondes que l'asbl Infor-drogues. Sur le terrain politique, les Jeunes Ecolo et les Jeunes MR partagent sa position.

Hasard du calendrier, la sortie de Julien Uyttendaele coïncide avec la prise de position de 15 universitaires flamands contre l'approche répressive en matière de consommation de cannabis.