Un doute après un barbecue ou en prévision de contacts sociaux ? Les tests Covid sont gratuits à Bruxelles jusqu’au 15 septembre

Parce que l’été est synonyme d’une augmentation des contacts sociaux et parce que l’on constate que le virus se propage plus largement au sein de la population, les autorités bruxelloises rappellent qu’il est nécessaire de redoubler de prudence non seulement lors des retours de l’étranger mais aussi dans tous les autres cas de figure.

Pour que la rentrée scolaire se déroule en toute sécurité, la Région de Bruxelles-Capitale met le paquet sur le testing.

Ainsi, les personnes qui ont des doutes par rapport à une éventuelle infection par le coronavirus, par exemple après un barbecue avec des personnes non vaccinées et où les règles de distanciation sociale n’ont pas toujours été respectées, ou des personnes qui veulent s’assurer qu’elles n’ont pas été infectées par le virus avant de retourner dans leur club de sport, peuvent également se faire tester sans code de test dans l’un des 8 centres de test de Bruxelles.

Les autorités bruxelloises ont décidé de rendre les tests Covid gratuits à Bruxelles pour toute personne souhaitant être testée pour ces raisons, et ce jusqu’au 15 septembre.