Un député bruxellois demande le retrait de l'agrément d'Eric Labourdette en tant que permanent syndical des pompiers

Figure bien connue des pompiers bruxellois, permanent syndical fort en gueule, Eric Labourdette est dans l'oeil du cyclone depuis plusieurs mois. Contesté en interne, objet de plaintes répétées de parlementaires régionaux pour des propos jugés litigieux, le syndicaliste SLFP doit faire face à une nouvelle offensive.

Plainte devant le Comité C

Le président de la commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois, Guy Vanhengel, s'est déjà plaint des propos d'Eric Labourdette envers certains députés dans des courriers adressés au président régional du syndicat libre de la fonction publique. Sans résultat tangible, estime l'Ecolo Hicham Tahli. Lassé de se plaindre en vain, le député bruxellois a changé son fusil d'épaule. Il a introduit une plainte devant le Comité C de la Région bruxelloise.

Le Comité C, qu'est-ce que c'est? Plusieurs de nos habituels interlocuteurs syndicaux n'ont pas pu nous le dire. Voila comment le définit le site de l'administration Bruxelles Pouvoirs locaux : "Les relations collectives de travail dans le secteur public sont réglées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités . Cette loi et ses arrêtés d'exécution constituent le statut syndical du personnel du secteur public."

Le Comité C, c'est donc l'organe paritaire (employeurs/syndicats) "où se négocient les politiques du Gouvernement bruxellois qui concernent le personnel des Pouvoirs locaux." Il est présidé par le Ministre régional en charge des Pouvoirs locaux, actuellement Bernard Clerfayt (DéFI). Mais pourquoi Hicham Tahli a-t-il saisi cette instance? Le député Ecolo s'explique : "Le Comité C est habilité à retirer l'agrément d'un délégué syndical. Et donc j'ai envoyé l'ensemble des documents et des plaintes que j'avais rassemblés contre M. Labourdette pour ses propos qui, je le rappelle, sont sexistes, racistes, homophobes (...) et pour moi il y a assez d'éléments pour que son agrément lui soit retiré."