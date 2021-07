Un demi-million d’euros pour des projets culturels et récréatifs en Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois soutient cet été, avec un subside de 580.000 euros, six projets culturels et récréatifs dans le cadre de la relance du secteur touristique, culturel et événementiel, a indiqué vendredi le ministre-président Rudi Vervoort.

Il s’agit du projet PhotoCity, "la plus grande exposition photos en plein air d’Europe", des activités récréatives quotidiennes du projet See U sur le site de la caserne Fritz Toussaint, des activités estivales de Park Poetik dans le parc de Forest et les quartiers avoisinants, des concerts en plein air de l’Arena 5 devant le Palais 5 du Heysel, des concerts clubbing "OpenAir" qui auront lieu les vendredis et samedis des mois d’août et septembre sur le site de la Cité administrative et enfin de la version "summer" du Listen festival avec des concerts tous les dimanches d’août et de septembre dans différents espaces publics de la capitale, selon un communiqué gouvernemental.

"Actuellement, malgré l’augmentation des contaminations au Covid-19 due au variant Delta, on constate une reprise des activités de ces différents secteurs à Bruxelles. Preuve en est le taux de réservation qui se situe entre 25 et 30% en juillet et août mais aussi l’organisation d’un grand nombre d’événements estivaux", selon M. Vervoort (PS).