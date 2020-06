Un crowdfunding pour créer une maison des droits humains à Bruxelles

Une campagne de crowdfuning est lancée vendredi afin de réunir la somme nécessaire à la création d’une maison des droits humains à Bruxelles. La Ligue des droits humains et l’association Liga voor mensenrechten, à l’initiative du projet, insistent sur l’importance d’avoir en Belgique un "lieu de référence dédié à la promotion des droits et libertés", alors que la crise sanitaire et les mesures exceptionnelles prises afin d’endiguer la propagation du coronavirus ont dernièrement mis plusieurs de nos libertés entre parenthèses.

"Plus que jamais, les droits fondamentaux doivent servir de boussole pour les choix que nous devrons poser pendant et après cette crise sanitaire", souligne Olivia Venet, présidente de la Ligue.

Un lieu de référence

En janvier 2020, les deux associations ont décidé d’acheter ensemble un bâtiment à Bruxelles pour y créer une Maison des droits humains. Situé à Molenbeek, cet espace est appelé à devenir "un lieu de référence dédié à la promotion des droits fondamentaux", avec comme leitmotiv la défense de la justice, de la liberté, de l’égalité et de la solidarité.

Le coût total de la Maison – travaux d’aménagement compris – s’élève à 1.150.000 euros. Or, il manque 400.000 euros aux deux associations afin de pouvoir boucler leur budget. C’est pourquoi elles lancent ce vendredi une campagne de crowdfunding.