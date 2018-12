Un conseiller communal de Molenbeek quitte le PTB pour siéger comme indépendant

Elu lors des élections communales d'octobre dernier, Mohamed Amine Akrouh a décidé de quitter le PTB pour siéger dorénavant comme indépendant, annonce-t-il dans un communiqué lundi.

M. Akrouh a pris cette décision "pour diverses raisons et particulièrement le manque de concertation et d'implication avec les élus PTB (conseillers communaux) lors des négociations de majorité à Molenbeek". Ce dernier assure toutefois qu'il continuera à s'investir "avec énergie" pour sa commune. "Je prêterai une attention particulière aux dossiers liés à la jeunesse, aux sports et à l'enseignement."