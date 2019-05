Un chercheur de l'ULB qualifie le contrôle de la régularité des élections de « marginal »

Les soupçons d'irrégularités découverts à Molenbeek par certains candidats lors des élections communales posent la question de l'efficacité des contrôles des scrutins. Molenbeek, en région bruxelloise, ou Neufchâteau, en Wallonie, ne sont pas les seules communes dont les élections ont été entachées par des soupçons de fraudes. Et sans même qu'il soit question de fraudes, les élections sont régulièrement émaillées d'incidents et d'anomalies, que l'on songe aux plus de 2000 voix perdues à Schaerbeek en mai 2014 à la suite d'un bug informatique lors des élections régionales.

A Schaerbeek, les résultats du scrutin ont été validés malgré les problèmes informatique qui ont amené des votes à ne pas être comptabilisés. Certains candidats contestent la décision et comptent faire appel. Un sujet de Thi Diem Quach et Stéphanie Lepage

Un contrôle marginal

Il est très difficile d'évaluer l'ampleur des dysfonctionnements dans les bureaux de vote pendant et juste après un scrutin. Il est par contre plus facile de se prononcer sur la qualité des contrôles opérés lors des élections par les autorités publiques et les citoyens dans leurs rôles d'assesseurs ou de présidents de bureaux de vote. Assistant chargé de recherches au Centre de droit public de l'ULB, Thibault Gaudin est l'un des organisateurs d'un récent colloque intitulé « Qui contrôle l'élection? ». « Le contrôle de la régularité des élections en Belgique? Si je devais prendre un adjectif, je choisirais « marginal » ou en tout cas «bancal» parce qu'on a une multiplicité des acteurs qui sont amenés chacun à contrôler un petit bout de l'élection, si bien que chaque acteur n'a qu'un contrôle marginal et parfois a même un contrôle marginal de ce qui a été contrôlé en amont mais de manière marginale. Et donc on a contrôle marginal sur contrôle marginal, ce qui fait qu'on peut se poser la question de qui contrôle l'élection. Dans les faits, on se rend compte que ce n'est plus grand monde.»

On peut faire mieux

Le constat est cruel. Il existe heureusement des pistes d'amélioration. Elle passe notamment par une revalorisation du rôle des assesseurs et des présidents de bureaux de vote. Mieux les défrayer et leur offrir davantage que les deux fois 2 heures de formation actuelles (pour les présidents) pourrait les motiver à se montrer plus attentifs et davantage au fait de la législation électorale.

Thibault Gaudin évoque aussi le renforcement du rôle des témoins de partis dans les bureaux de vote. « Il faut aussi accepter que la démocratie exige du temps », poursuit le chercheur, « et ne plus vouloir systématiquement que les résultats soient publiés dans la soirée s'il faut procéder à des vérifications supplémentaires ». Enfin, en aval des élections, Thibault Gaudin suggère de confier la validation des pouvoirs des élus à un organe indépendant (Cour constitutionnelle ou Conseil d'Etat, par exemple) plutôt qu'aux députés eux-mêmes. Une manière de procéder qui pourrait bien prochainement être condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme.