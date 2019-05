Un chat placé sous masque à oxygène et sauvé par les pompiers de Bruxelles

Ce samedi matin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble à appartements, rue Waelhem à Schaerbeek. Les pompiers sont rapidement appelés sur place. Lors de l'intervention, un témoin signale que deux personnes se trouvent encore à l'intérieur. Les pompiers les retrouvent rapidement et elles sont placées sous oxygène. L'une d'elle est ensuite évacuée vers l'hôpital.

Plus étonnant, en fouillant le bâtiment, les pompiers retrouvent aussi un chat. Lui aussi a été intoxiqué par les fumées et il est lui aussi placé sous masque d'oxygène par les hommes du feu, ce qui donne une photo des plus cocasses. L'animal a ensuite été transféré chez un vétérinaire pour davantage de soins. La circulation des trams a été interrompue à proximité de l'incendie lors de l'intervention.