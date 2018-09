Un candidat MR propose l'aide de ses fils pour aller voter, que dit la loi ?

"Des difficultés pour aller voter ? Mes fils peuvent vous accompagner." Voilà ce qu'indique le tract du candidat MR d'Ixelles aux élections communales d'octobre prochain, Yves de Jonghe d'Ardoye. L'ancien député bruxellois et ancien bourgmestre d'Ixelles propose d'aider les personnes qui auraient des problèmes pour se déplacer de les accompagner jusqu'au bureau de vote.

En tant qu’échevin des Seniors de la commune d'Ixelles, le candidat affirme simplement répondre à une demande. "En 2012, six ou sept personnes se sont plaintes de ne pas avoir pu voter pour cause d'accessibilité. Certaines personnes habitent à 100 mètres d'un bureau de vote et ne savent pas se déplacer. Cette fois-ci, j'ai décidé d'anticiper le problème en proposant mon aide dès le début de la campagne", explique celui qui occupe la deuxième position sur la liste de la bourgmestre. Mais finalement, cette démarche dans laquelle il implique aussi ses deux fils, Jacques et Léopold, est-elle légale ?

Que dit la loi ?

Sur l'accompagnement entre le domicile et le bureau de vote par un candidat ou l'un de ses proches, la loi ne dit rien et donc n'interdit rien. En revanche, interdiction pour ce candidat de rentrer dans un bureau de vote un jour d'élection, ni même de continuer sa campagne autour du bureau de vote. Et Yves de Jonghe l'assure, une ultime tentative d'influence n'est pas dans ses intentions. "J'ai interdit aux gens qui m'aideraient ce jour-là de remettre le moindre tract ou de demander aux gens de voter pour moi. Les gens ont leur opinion et ce n'est pas ce jour-là qu'on la leur demande. Il faut juste les aider à remplir leur devoir de citoyen."

D'un point de vue moral ou éthique, la proposition n'est bien sûr pas gratuite. "Évidemment, ceux qui me contactent sont déjà attirés par mon tract à la base, donc ce sont des potentiels électeurs. J'estime qu'une cinquantaine des personnes demanderont de l'aide d'ici le 14 octobre et qu'une grande majorité d'entre eux votera pour moi".

Des électeurs qui, sans l'aide proposée par l'échevin, n'auraient sans doute pas voté pour lui, soit une cinquantaine de voix récupérées par le candidat. "Ceci dit, lors des dernières élections, j'ai conduit quelqu'un qui m'a dit en sortant "M. de Jonghe, je n'ai pas voté pour vous." Mais voilà, j'ai rendu service et le reste, cela m'est égal."

Un cadeau électoral ?

Mais ce service peut-il être considéré comme un cadeau en période pré-électorale et donc tomber sous le coup de la loi des dépenses électorales ? Dans la loi du 7 juillet 1994, on indique que "pendant les trois mois précédant les élections (...) les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats ne peuvent vendre ou distribuer des cadeaux et gadgets".

Ce service ne rentre donc pas dans l'application de cette loi et est donc autorisé. "Je n'ai reçu aucune critique jusqu'ici car ce service n'est pas interdit. Au contraire, aider son prochain, c'est un service en plus", conclut l'échevin des Seniors.

Du côté des pouvoirs locaux de la région bruxelloise, qui organise ces élections, on confirme que la démarche est légale mais on tempère sur le côté moral. "C’est un service qu’on rend à la personne de l’aider pour aller jusqu’au bureau de vote, relève Hélène Herman, porte-parole. Cela pose évidemment un petit souci de conflit d’intérêt si ce sont des personnes politisées. On espère qu’elles font cela de bon cœur, de bonne volonté et qu’elles n’essaient pas d’influencer les personnes qui se rendent au bureau de vote. Donc là, on a un côté éthique un peu plus dérangeant."

Dès lors, pourquoi ne pas envisager qu'un tel service soit organisé de manière transparente par la commune ? Contactée par nos soins, la bourgmestre d'Ixelles, Dominique Dufourny (MR) avoue ne jamais y avoir pensé. "C'est une bonne initiative d'Yves de Jonghe que nous pourrions mettre en place nous-mêmes pour les prochaines élections afin d'éviter toute mauvaise interprétation de son geste", développe celle qui tire la liste libérale d'Ixelles.

L'accompagnement dans l'isoloir est permis dans certains cas

Cependant, même si le code électoral prévoit que l'électeur "doit tirer le rideau derrière lui" lorsqu'il pénètre dans l'isoloir afin d'assurer le secret du vote, la loi autorise qu'un électeur soit accompagné jusque dans l'isoloir. "Dans le cas où l'électeur est en situation de handicap, il peut se faire accompagner par un guide ou un soutien jusqu'à l'isoloir, indique Hélène Herman des pouvoirs locaux bruxellois. Mais le président du bureau de vote peut refuser cette aide. Et le cas échéant, la personne sera accompagnée par un membre du bureau de vote. Si la personne n'est pas en situation de handicap mais connait des difficultés pour émettre son vote, comme les personnes analphabètes, elle peut être aidée par un membre du bureau de vote.

Ceci dit, rien n'indique ce que recouvre le terme "proche". Il peut donc s'agir d'un membre de la famille, d'un ami ou simplement d'une vague connaissance. Et là encore, il n'est inimaginable qu'un proche d'un candidat joue ce rôle.