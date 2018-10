Un candidat MR de Saint-Josse témoigne : "Emir Kir a menacé l'emploi de mon épouse"

Halit Akkas figure en septième position sur la liste MR de Saint-Josse-ten-Noode. Il a failli s'en retirer après un entretien, le 23 août, dans le bureau d'Emir Kir, bourgmestre (PS) de la plus petite commune de Bruxelles. Que se sont dits les deux hommes? Jusqu'à présent, malgré les nombreuses sollicitations, Halit Akkas n'avait pas souhaité rencontrer la presse. Il a fini par accepter de se confier ce mardi, dans un café de la place Saint-Josse. L'entrevue avec le bourgmestre a duré un peu moins de 3 heures, explique le candidat MR. Emir Kir a alterné menaces et séduction, allant jusqu'à proposer un travail de concierge ou d'éducateur de rue à Halit Akkas, actuellement au chômage.

"Si tu t'opposes à moi, je serai intraitable"

Emir Kir n'aurait pas hésité à se faire plus menaçant : "si tu t'opposes à moi, je serai intraitable, impitoyable", aurait-il asséné. Plus grave, Emir Kir aurait également ajouté : "n'oublie pas que ta femme, elle travaille pour moi". L'épouse d'Halit Akkas travaille en effet comme gardien de la paix à Saint-Josse depuis 18 ans. Sur un autre mode, Emir Kir aurait également agité la fibre patriotique, qualifiant de "traitres" tous les candidats belgo-turcs se présentant contre lui dans le cadre d'une sorte de grand complot destiné à évincer le seul bourgmestre d'origine turque de la région bruxelloise.

Confronté à ces accusations de pressions et de menaces sur des candidats et des membres de leurs familles, lors du débat sur la télé régionale BX1, Emir Kir a vigoureusement nié. "Quand on n'a plus rien à proposer, quand on n'a pas de programme, pas d'arguments pour aller faire campagne, il est plus facile de se poser en victime. Et donc j'invite tout qui est candidat, qui aurait des problèmes, à aller porter plainte. Quand vous portez des accusations telles que "je suis intimidé, je suis menacé", on n'est quand même pas en Patagonie ici, on peut quand même aller à la police (...). Il faut arrêter de tout le temps jeter un écran de fumée sur cette campagne électorale."

Des socialistes se désolidarisent

L'attitude d'Emir Kir commence à indisposer jusque dans son propre camp. Sur les réseaux sociaux, un militant PS écrit : "je suis socialiste mais si j'habitais Saint-Josse, je voterais Ecolo". François Perl, haut fonctionnaire à l'INAMI et militant PS, écrit sur sa page Facebook : " Il faudra un jour que ceux qui au PS défendent les valeurs humanistes et progressistes (et ils constituent évidemment l'immense majorité des membres et mandataires) osent dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas de la dérive d'Emir Kir."

Jusqu'à présent, en tout cas, personne en haut lieu de l'appareil bruxellois du PS ne semble s'inquiéter de la tournure que prend la campagne électorale à Saint-Josse.