Un candidat Ecolo-Groen de Saint-Josse fait le salut des Loups-Gris turcs

Kenan Aydogan est né à Saint-Josse il y a 30 ans. Il travaille comme conducteur de bus scolaire pour la Communauté flamande. Il figure en 10e place sur la liste Ecolo-Groen de Saint-Josse emmenée par Zoé Genot. Sur une photo publiée sur sa page Facebook en novembre 2017, on le voit en compagnie d'un ami faisant le salut des sympathisants du MHP, le Parti d'Action nationaliste, aussi connu sous le nom de Loups-Gris. Le MHP est un parti généralement classé à l'extrême droite. S'il compte des élus au Parlement turc et fait partie du jeu politique normal, en Belgique, il serait sans nul doute rangé au côté du Vlaams Belang derrière le cordon sanitaire en vigueur depuis 1991.

"Pas un Loup-Gris"

Kenan Aydogan replace la photo dans son contexte : il assistait à un mariage et un de ses amis d'enfance s'est fait photographier à ses côtés en faisant le salut des Loups-Gris, comme il le fait chaque fois qu'on le photographie. "Je n'allais pas nier cet ami d'enfance", explique le candidat Ecolo-Groen. "Il ne sait rien de la politique turque et fait ce geste par mimétisme, fasciné par des histoires de mafieux turcs qu'on lui a racontées."

Ensuite, une deuxième photo fait surface, nettement plus embarrassante. Sur ce cliché, pris lors de la soirée du Nouvel An 2018, c'est Kenan Aydogan lui-même qui fait le salut au sein d'un petit groupe. La photo figure elle aussi sur Facebook, sur la page d'un parent du candidat. "Je me fous de leur gueule", argumente Kenan Aydogan. "Je fais ça avec la main gauche, pas avec la main droite, déjà. Je les connais très bien mes amis pro-MHP, je les traite de fascistes. Je fais ce signe par dérision."

A l'époque, il est vrai, Kenan Aydogan ne songeait pas à être candidat aux élections communales de 2018. Il était alors secrétaire de la section locale du SP.a et se plaignait de l'inactivité des socialistes flamands, qu'il allait quitter quelques mois plus tard pour rallier Groen. Il s'attend désormais à faire l'objet d'attaques de ses adversaires politiques en raison de ces photos, qu'il s'est refusé, par honnêteté, à supprimer.

Ecolo embarrassé

La tête de liste Ecolo à Saint-Josse, Zoé Genot, n'est pas ravie de l'apparition de ces photos. Elle a pourtant vérifié le profil Facebook de Kenan Aydogan sur les 6 derniers mois, allant jusqu'à se faire traduire tout ce qui était rédigé en turc. "C'est un citoyen actif, qui s'occupe des jeunes, aide les gens à rédiger des courriers, à chercher un emploi. J'ai été choquée en voyant cette photo", nous répond la tête de liste Ecolo-Groen de Saint-Josse. Qui ajoute vouloir en parler avec l'intéressé dès son retour de l'étranger. A ce stade, donc, les Verts n'ont pas encore décidé si Kenan Aydogan figurera bien sur la liste définitive le 14 octobre prochain.