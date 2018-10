Le corps d'un homme a été trouvé sur un chantier de la rue aux Laines à Bruxelles, à deux pas du Palais de justice, indique vendredi le parquet de Bruxelles. L'homme n'a pas encore pu être identifié et la cause de son décès n'est pour l'heure pas connue. Le parquet va se rendre sur place avec un médecin légiste et a également requis le laboratoire scientifique de la police fédérale.