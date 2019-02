Un budget pour entamer la transition énergétique à la Ville de Bruxelles

La majorité a changé à la Ville de Bruxelles. Le nouveau collège PS-Ecolo/Groen-DéFI-Change.brussels a traduit ses priorités politiques dans le budget 2019, le premier de la nouvelle législature. Même s'il atteint les 829 millions, changer les grandes orientations du budget ne peut s'opérer que par glissements successifs et progressifs. Les frais de personnel (plus de 400 millions), les frais de fonctionnement (96 millions) et les transferts (264 millions, essentiellement vers la zone de police et le Cpas) absorbent en effet l'essentiel des dépenses.

Fiscalité inchangée

Au rayon des recettes, le collège a choisi de ne pas toucher à la fiscalité, qu'il s'agisse des additionnels à l'impôt des personnes physiques ou au précompte immobilier. La priorité de la majorité va aux 0-18 ans, avec un montant de près de 56 millions pour les écoles et l'accueil de la petite enfance, premier poste budgétaire hors dépenses de personnel. La marque verte des écologistes se traduit par le doublement du budget consacré à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de la Ville, à commencer par les écoles. PS et Ecolo se félicitent aussi des 5 millions dévolus à l'isolation des logements sociaux. L'objectif est d'isoler un millier de ces logements d'ici la fin de la législature.

Mobilité, place au principe STOP

Autre "marqueur" de l'entrée d'Ecolo-Groen au collège, l'introduction du principe STOP dans la politique de mobilité. Cet acronyme néerlandophone signifie que, en ordre décroissant, la priorité dans l'espace public sera accordée aux piétons, aux cyclistes, aux transports publics et enfin aux voitures. La sécurité routière se focalisera particulièrement sur les abords des écoles et le collè!ge compte installer 600 nouveaux arceaux pour vélos supplémentaires d'ici la fin de la législature. Le budget sera débattu lors de la séance du conseil communal du 11 mars.