Un Bruxellois sur deux n’a pas de voiture et favorise les transports publics

Les Belges consacraient 11% de leur budget au transport en 2019. Il s’agit du troisième poste de dépenses le logement qui constitue 24% du budget et l’alimentation qui compte pour 13%, d’après le Bureau fédéral du Plan.

Variations dans les différentes régions

Les Wallons sont ceux qui paient le plus en termes de frais de transport, avec 4362 euros. Ils sont suivis de près par les Flamands qui dépensent 4094 euros. Les Bruxellois dépensent en moyenne 2494 euros. Ces derniers dépensent plus en services de transport comme les transports publics et les taxis. En moyenne, 739 euros contre 361 euros en Flandre et 209 euros en Wallonie. Un chiffre qui n’est pas étonnant puisqu’à Bruxelles, seul un ménage sur deux possède une voiture contre environ 85% dans les autres régions.

Le coût de la voiture

Les frais liés à l’utilisation de véhicules personnels (carburant, entretien, etc.) représentent plus de la moitié des dépenses des Belges pour le transport. Ces frais ont augmenté à prix courants entre 1995 et 2019, une hausse qui s’explique essentiellement par une variation de certains prix, comme le carburant.

Les dépenses d’achats de véhicules (automobiles neuves et d’occasion) occupent la deuxième place dans les dépenses de transport des ménages, explique le Bureau du Plan.

La Belgique enregistre une part du transport dans les dépenses totales des ménages relativement peu élevée, en comparaison avec les autres pays voisins et de l’Union Européenne. Cette part est particulièrement faible en ce qui concerne les dépenses de services de transport qui constituent 1,1% des dépenses totales en Belgique en 2019 contre 2,5% en Allemagne et en France.