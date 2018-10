Un Bruxellois sur 5 n'a pas émis de vote le 14 octobre

Refus de se déplacer au bureau de vote ou absence de choix dans l'isoloir, en moyenne plus d'un Bruxellois sur 5 n'a choisi aucun candidat ce 14 octobre. Bien que le vote soit obligatoire, le taux d'abstention pure et simple (absence de vote) varie entre 12,5% à Auderghem et 20,96% à Saint-Josse. Si l'on prend en considération les votes blancs ou nuls, on arrive en moyenne à une absence de choix pour 20,68% des électeurs. Ce sont les communes de la seconde couronne (Auderghem, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre) qui connaissent la plus grande mobilisation, ou plutôt le plus faible taux d'abstention. A l'inverse, c'est dans les communes où la population est la plus défavorisée que la propension à s'abstenir est la plus élevée : à Saint-Josse, on l'a vu, où l'addition de l'abstention et du vote blanc/nul culmine à 27,31%. Evere avec 24,95%, puis Anderlecht (23,73%) et Molenbeek (23,4%) complètent le palmarès. Avec respectivement 15,98%, 16,78% et 17% de "non votes", Woluwe-Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort et Auderghem présentent le plus faible taux de démobilisation électorale.

Des mandataires "mal élus?"

Peut-on pour autant parler de mandataires mal élus, souffrant d'un déficit de légitimité? Grâce au vote obligatoire, le taux de participation de la population reste au contraire plutôt élevé. On peut en revanche se demander quel niveau atteindrait l'abstention dans l'hypothèse où le vote deviendrait facultatif, comme le préconisent certains partis.