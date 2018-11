Un an après les incidents de novembre dans le centre de Bruxelles, la police a tiré les leçons

C’était les 11 et 15 novembre, il y un an que des incidents avaient lieu dans le centre de Bruxelles après un match de foot et à la suite de la visite dans la capitale d'une star des réseaux sociaux. Des événements qui auraient pu être prévus car des appels au rassemblement avaient été lancés sur internet. A l’époque, la police ne les avait pas vus, un an plus tard des mécanismes de contrôle ont été mis en place.

Pour la police la douche était incontestablement très froide. On dénonçait son manque de prévision, son manque d’information et la faiblesse de ses réactions. Pour le 11 novembre on n’avait pas prêté attention au match de qualification de l’équipe du Maroc. Pour le 15, personne n’avait remarqué les appels au rassemblement lancés sur les réseaux sociaux. A la police de Bruxelles on a tiré les leçons, comme l’explique Ilse Van De keere, commissaire et porte-parole :

"On a désigné un référent foot qui tient à l’œil l’agenda des match qui pourraient donner lieu à des incidents".

Sous surveillance

Les réseaux sociaux, vecteurs d’éventuels appels aux incidents sont désormais sous surveillance grâce à l’appui d’un centre régional de prévention et de sécurité.

Et en complément de ce dispositif, ajoute la porte-parole de la police, " chacune de son côté, aussi bien la police fédérale que les zones de police bruxelloises scrutent les réseaux sociaux ".

A cela s’ajoute une équipe de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Des incidents tels que ceux qui se sont déroulés l’an dernier peuvent certes encore se produire, mais les moyens pour les contenir et tenter de les éviter sont bien mis en place.