Un an après les élections communales, Evere est toujours sans budget

Près d’un an après les élections communales, Evere n’a toujours pas de budget. C’est la seule commune dans ce cas à Bruxelles et l’opposition craint les impacts concrets de cette absence budgétaire sur le fonctionnement d’Evere.

Evere étant une commune sous tutelle régionale, elle doit soumettre son budget et son plan triennal, c’est-à-dire son plan budgétaire pour les trois années à venir, à la région. Le budget a bien été envoyé, c’est du côté du plan triennal que ça coince. L’explication officielle c’est qu’Evere doit faire face à de grosses dépenses en personnel à l’horizon 2021 : le coût des pensions des fonctionnaires dits statutaires va exploser, c’est d’ailleurs un problème rencontré par de nombreuses communes. Pour que le plan triennal respecte l’équilibre, il n’y a pas 36 solutions : réduire la voilure du côté de l’administration, augmenter l’impôt des personnes physiques et/ou le précompte immobilier, pas exactement une recette à succès pour un début de mandat populaire.

Du côté de l’opposition, on dit surtout regretter le manque d’informations et de transparence de la majorité PS-cdH-DeFI. Le MR Alain Vander Elst, conseille communal à Evere déclare "on peut comprendre qu’il y ait des difficultés à former ce plan triennal […] notre difficulté à comprendre c’est qu’on n’a aucune infos. Après 12 mois on estime qu’on aurait au moins pu, à mi-année, au mois de juin, avoir une explication". Du côté du bourgmestre faisant fonction, Christian Béozières, on ne veut pas réagir ni expliquer le fond du dossier.