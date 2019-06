Un an après le meurtre d'Eunice, les travailleuses du quartier nord se plaignent toujours d'un manque de sécurité

Un an après qu’Eunice, prostituée de 23 ans, a été tuée rue Linné, une dizaine de personnes sont venues lui rendre hommage vers 11 h ce mercredi matin. Le collectif Utsopi (Union des Travailleuses du Sexe organisées pour l’Indépendance) dénonce toujours un manque de sécurité dans le quartier.

Des bougies sont allumées, des photos placardées aux murs et des fleurs sont collées à l’aide de scotch sur les briques de la carrée d’Eunice. Elle avait 23 ans et a été poignardée l’an dernier à cet endroit.

"Continuer à parler de ce qu’il s’est passé, c’est se rappeler d’elle. Pour qu’elle persiste en nous. Pour que sa mort ne soit jamais vaine. Pour notre justice. Se souvenir d’Eunice, c’est se battre pour nos droits", a déclaré Marie, porte-parole d’Utsopi (Union des Travailleuses du Sexe organisées pour l’Indépendance) dans une prise de parole lors de ce recueillement. Une dizaine de personnes étaient présentes, certaines avec un masque pour ne pas laisser voir leur visage.

Pamela se présente comme une membre de la famille d’Eunice. Elle fait partie de la même communauté. "Les conditions de vie et de travail sont difficiles ici. La seule protection dans laquelle je crois, c’est celle de Dieu. Qu’Eunice repose en paix. Elle reste dans nos cœurs"

La Police était bien présente ce matin, en recul pour ne pas perturber le moment de recueillement. Mais les prostituées se disent étonnées. "D’habitude, ils ne sont pas là", réagit l’une d’entre elles. Marie, porte-parole d’Utsopi dénonce le manque de sécurité permanent dans le quartier, surtout du côté de la rue Linné qui se trouve sur le territoire de Saint-Josse. "Là où il y a la camionnette de police, c’est Schaerbeek. La rue est propre, les femmes sont calmes à leur vitrine, il n’y a pas de soucis. Pas de petites bandes. Allez juste un peu plus loin et vous arrivez dans un quartier dégueulasse avec 50 personnes au coin des rues, avec des femmes qui se font agresser, des vitrines cassées… Et c’est tous les jours comme ça."

La travailleuse dénonce un manque de concertation du bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir. Contacté, le bourgmestre de Saint-Josse n’a pas voulu réagir à notre micro.