Un Aïd un peu particulier cette année à cause du confinement

Ce week-end marque la fin d'un mois de jeûne pour de nombreux musulmans. C'est en effet la fin du Ramadan avec la fête de l'Aïd el-Fitr. D'habitude, c'est l'occasion de se retrouver en groupe plus ou moins grand, entre amis ou en famille. Mais voilà, cette année, le confinement et les mesures sanitaires vont obliger certains à adapter légèrement les traditions. Nous l'avons constaté auprès d'un groupe du quartier "Chicago", près du Petit-Château le long du canal à Bruxelles. Depuis quelques semaines, eux ont décidé d'utiliser ce Ramadan pas comme les autres pour aider les plus démunis.

Une partie des volontaires à l'entrée de l'un des locaux où tout est préparé - © B. Schmitz - RTBF Ils sont plusieurs dizaines à venir chaque jour, dans ce local habituellement occupé par un club de boxe, pour préparer des colis alimentaires et des repas chauds pour les plus démunis. "Hier soir, nous avons offert 1.339 repas chauds", nous explique l'un d'entre eux, un grand sourire de fierté caché derrière son masque. De la nourriture que des commerçants ou particuliers leur offrent, ou qu'ils achètent eux-mêmes grâce aux dons de gens du quartier. "Même ceux qui ont du mal financièrement nous ont aidé. Une personne m'a même donné un euro. Cela prouve que lors de ce Ramada particulier, les gens étaient encore plus solidaires qu'à l'ordinaire". Cette opération de solidarité, elle se fait chaque année pendant le Ramadan. Mais cette fois, avec la crise sanitaire, elle a attiré beaucoup plus de volontaires. En tout, une centaine d'hommes et de femmes qui ont choisi de se rendre utiles. " C'est important pour tous ces gens dans le besoin, surtout avec le Petit-Château qui est juste derrière (un lieu qui accueille des demandeurs d'asile en Belgique). Du coup, il y a beaucoup de monde qui fait la file ici chaque soir pour recevoir un colis ou un repas chaud. Il viennent du monde entier et sont de toutes les religions. Nous, on ne regarde pas à tout cela, on sert tout le monde, sans aucune distinction", rajoute un autre volontaire.