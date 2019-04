Un agent immobilier, une avocate et quelques transfuges : la Liste Destexhe à Bruxelles

La Liste Destexhe pour le Parlement bruxellois a bien été déposée. Elle est complète, avec ses 72 candidats et candidates, ce qui n'est pas un mince exploit quand on sait que l'ancien trublion du MR n'a annoncé sa rupture que fin février, soit un bon mois avant le dépôt des listes. Comme annoncé, Alain Destexhe ne figure pas parmi les candidats au Parlement régional. La tête de liste est occupée par Claude Moniquet, ex-journaliste reconverti dans le conseil en sécurité.

Quelques candidats sulfureux

Annoncés aussi, les transfuges du Mouvement réformateur : Sophie François et Eric Sax, ex-échevins à Uccle, Aymeric de Lamotte et Victoria de Vigneral, conseillers communaux à Woluwe-Saint-Pierre et à Saint-Gilles, Michel Eylenbosch, élu sur la Liste de la Bourgmestre Françoise Schepmans à Molenbeek. Parmi les figures (plus ou moins) connues, on relève la présence en cinquième position de l'agent immobilier Patrick Menache et, pour pousser la liste, de l'avocate pénaliste Carine Couquelet.

Plus discutable est la présence, à la 7e place, de Jérome Munier. Cet ancien du Parti Populaire était "le contact direct au PP du Front national français, rebaptisé depuis en Rassemblement national. Le 18 janvier 2017, alors responsable des Jeunes populaires, Jérôme Munier participe ainsi à un forum à Paris organisé par le Front national de la jeunesse (FNJ)", écrit Manuel Abramowicz sur le site Résistances.be dans un article pointant les liens entre les Listes Destexhe et une certaine mouvance d'extrême droite, en dépit de la volonté affichée d'Alain Destexhe de bannir toute personne ayant eu des liens avec cette nébuleuse.

Autre candidature controversée, relevée par le chroniqueur Michel Henrion, celle d'Alain Van Nieuwenborgh, 22e sur la LD. Il devait figurer sur la liste N-VA aux élections communales à la Ville de Bruxelles, mais il en fut exclu après une remarque raciste sur sa page FB.

Enfin, comme déjà annoncé, le chanteur Alec Mansion, pressenti pour occuper la 5e place, a renoncé, victime, dit-il, de "pressions du monde culturel de gauche".