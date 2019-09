Un ado agressé gratuitement près de Simonis : une vidéo analyse les réactions des témoins

Avec près de 300.000 vues en un week-end, la vidéo fait un tabac sur les réseaux sociaux. Tournée en caméra cachée à proximité du parc Elisabeth et de la station de métro Simonis, elle met en scène l’agression d’un adolescent par un groupe de six jeunes qui en veulent à son argent et à son téléphone.

L’objectif de cette fiction est de décortiquer les réactions des personnes qui assistent à la scène de harcèlement. Désintérêt, éloignement, sidération : à chacun sa réaction, mais fort heureusement le plus souvent, les témoins viennent en aide au jeune homme agressé.

Cette vidéo émane du collectif Would You React, une chaîne Youtube belge qui met régulièrement en scène des expériences sociales basées sur des phénomènes de société. A son actif, 79 petits films et 870.000 abonnés. Sans-abri, pédophilie, harcèlement de rue : les thèmes sont extrêmement variés. L’objectif, par contre, est à chaque fois le même : "susciter de l’empathie pour son prochain et faire réagir", explique Jonathan Lambinet, membre du collectif.