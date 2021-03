Uccle : un théâtre à la place de la justice de Paix

Il y a un an, les théâtres étaient contraints de fermer leurs portes, premier confinement oblige. Depuis, on ne peut pas dire que les bonnes nouvelles aient été nombreuses sur le front de la culture. Mais le théâtre Le Public a décidé, malgré tout, d’aller de l’avant. Et annonce l’ouverture d’un deuxième lieu, dans le centre d’Uccle, au parvis Saint-Pierre.

Chaises musicales

Actuellement, le bâtiment, sur le côté de la place, est occupé par la justice de Paix. Et, il faut bien le reconnaître, il n’a pas forcément fière allure. Mais les choses vont changer : en octobre, l’administration communale va quitter la maison communale de la place Vander Elst pour aller s’installer dans son centre administratif flambant neuf, rue de Stalle. Par un jeu de chaises musicales, la justice de paix déménagera alors vers la salle des mariages de la maison communale. Et le bâtiment du parvis Saint-Pierre se retrouvera vide.

Un nouveau Public

En novembre dernier, le collège des bourgmestre et échevins a donc lancé un appel à projets pour savoir à qui confier l’immeuble. Quatre projets ont été présentés. Et c’est donc celui du théâtre qui l’a emporté. La commune restera propriétaire des murs, mais les mettra à disposition du Public, moyennant payement d’un loyer, pour une durée de 30 ans renouvelables. Le Théâtre effectuera des travaux importants, afin d’accueillir une salle de 300 places, une autre de 100 places et un restaurant ouvert sur le square Omer Goossens, situé juste à côté. L’idée est d’ouvrir le bâtiment, de le rendre plus accessible. Francis Metzger, l’architecte qui réalisera ces transformations, promet de ne pas changer les gabarits, de considérer les murs extérieurs comme une enveloppe à laquelle il ne touchera pas. Budget total ? Michel Kacellenbogen, le codirecteur du théâtre, ne veut, pour l’instant, pas donner de chiffres précis, parce qu’il est encore trop tôt. Mais il précise que le montant tournera autour de "quelques millions" financés par des prêts ou du mécénat privé.

Et Saint-Josse ?

L’idée n’est pas d’abandonner Saint-Josse, le berceau historique du théâtre depuis 30 ans. Les deux lieux travailleront en complémentarité : une pièce pourra commencer sa carrière à Saint-Josse avant d’être jouée à Uccle, et réciproquement. Les activités scolaires resteront aussi rue Braemt, ainsi que l’administration. Mais le théâtre ucclois ambitionne d’attirer le public du sud de Bruxelles, qui ne se déplace pas ou plus vers le centre de la ville, ainsi que les habitantes et les habitants de la grande banlieue sud de la ville. "Le lieu a d’autres avantages, poursuit Patricia ide, la codirectrice du Public : il sera ouvert sur une place avec du passage. On pourrait l’ouvrir toute la journée, voire y organiser des petits-déjeuners."

Un Centre pas loin du centre…

Reste que ce théâtre, s’il s’ouvrira dans le centre d’Uccle, sera également à deux pas d’un autre Centre : le Centre culturel d’Uccle. N’y a-t-il pas là risque de concurrence, voire de guerre, entre les deux lieux ? Boris Dilliès, le bourgmestre d’Uccle, ne le croit pas : "Nous avons veillé à éviter qu’une salle cannibalise l’autre. Les jauges sont différentes, la programmation également." Le public pourra juger le Public sur place : l’inauguration est prévue en 2023 ou 2024.