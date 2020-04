Uccle: les résidents et le personnel du hôme incendié seront testés mercredi au coronavirus

"Jusqu'ici, nous n'avions eu aucun cas, ni même de suspicion de cas de covid-19 chez nous", précise Esmeralda Miguez, la directrice de la maison de repos. "En fait, jusqu'à hier soir, quelques heures avant l'incendie. Une résidente a alors commencé a ressentir certains symptômes. Heureusement, elle a pu être isolée avant le début du sinistre et être conduit rapidement à l'hôpital, sans trop de soucis".

Ce genre d’événements est déjà délicat à gérer d’ordinaire. Il l’est encore plus en cette période de confinement, où on tente de limiter aux maximum les contacts avec l'extérieur dans les homes.

Un incendie dans la toiture du troisième étage de la résidence qui a pu être rapidement maîtrisé par les hommes du feu et qui n'a heureusement fait aucun blessé.

On a eu très chaud hier soir à Uccle, en Région bruxelloise. Un incendie s’est déclaré dans une maison de repos de 77 pensionnaires, le domaine du Neckersgat située Avenue Reisdorff.

Les tests avancés

Cette résidente a été en contact avec trois membres du personnel de la résidence, ainsi qu'une policière. Quatre personnes qui ont, une fois l'incendie terminé, été transportés à la caserne des pompiers pour y être désinfectés et subir un test de détection du coronavirus.

Alors ce samedi matin, la directrice demande aussi que pareil test puisse être rapidement réalisé pour l'ensemble des résidents et du personnel de la maison de repos. "Cela rassurerait tout le monde", explique Esmeralda Miguez.

On vient d'apprendre que le président du CPAS de Uccle, dont dépend la maison de repos, a formulé une demande officielle en ce sens aux autorités régionales bruxelloises de la santé. Une Région qui vient de lancer son plan de test de l'ensemble des maisons de repos présentes sur son territoire, étalé et planifié sur plusieurs semaines. Pourtant, on vient de l'apprendre, la demande de Uccle a bien été entendue, puisque les tests covid-19 sur place ont pu être avancés à ce mercredi, nous confirme le ministre bruxellois de la santé Alain Maron.

En attendant, l'eau utilisée pour éteindre l'incendie à la maison de repos a rendu un étage de la résidence inhabitable. La vingtaine de pensionnaires qui y avait leur chambre ont été dirigés soit vers une autre aile de cette maison de repos, soit vers une autre maison de repos voisine qui dépend elle aussi du CPAS de Uccle, le hôme Brugmann.