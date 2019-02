Uccle: la journée la plus chaude jamais relevée en février en plus d'un siècle

Les températures jusqu'à 18,8° Celsius mesurées dans le centre du pays ce lundi sont les plus élevées que la Belgique ait connues pour un mois de février depuis le début des mesures météorologiques menées à Uccle, indique le météorologue de l'Institut royal de Météorologie (IRM) David Dehenauw. Selon David Dehenauw, qui a relayé l'observation de cette chaleur exceptionnelle via Twitter, nous vivons ce lundi "la journée la plus chaude jamais enregistrée à Uccle en février, depuis 1901".