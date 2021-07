Trois personnes secourues par les pompiers à la suite d’un incendie à Saint-Gilles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche soir, pour un incendie dans un immeuble à appartements à Saint-Gilles. Il n’y a pas eu de blessés mais trois personnes, qui avaient trouvé refuge sur une terrasse, ont dû être secourues via l’auto-échelle. Les dégâts sont limités, mais le bâtiment est temporairement inhabitable.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, dimanche vers 23h30, pour un incendie dans un immeuble de quatre étages à Saint-Gilles. Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont constaté que le feu provenait du sous-sol et que certains habitants avaient déjà réussi à se mettre en sécurité. Cependant, trois personnes s’étaient réfugiées sur la terrasse du troisième étage, car la cage d’escalier était remplie de fumée, et elles ne pouvaient plus bouger. Elles ont été secourues par les pompiers à l’aide d’une auto-échelle.

L’incendie, d’origine accidentelle, a été rapidement maîtrisé et les dégâts sont limités. L’alimentation en gaz et en électricité du bâtiment a été coupée. Il est donc temporairement inhabitable.