Très peu de changement au Parlement bruxellois à la suite des élections communales

Les nouvelles pratiques en matière de décumul des mandats ne modifieront pas fondamentalement le visage du Parlement bruxellois dans les 6 derniers mois de la législature bruxelloise. Si aucune ordonnance n'a encore pu être adoptée pour réglementer les cumuls entre un mandat de député.e régional.e et de bourgmestre, échevin.e ou président.e de CPAS, certains partis francophones se sont imposés des règles internes plus ou moins strictes.

Deux Ecolos quittent le Parlement

Dans l'immédiat, pourtant, seuls deux députés Ecolo vont quitter le Parlement. Devenu échevin à la Ville de Bruxelles, Arnaud Pinxteren a déjà fait parvenir sa lettre de démission. Mais il ne prendra congé de l'assemblée bruxelloise qu'à la fin du mois de décembre. Désormais bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis n'a pas encore signifié officiellement son congé. Mais il quittera son mandat dans les prochains jours, lui aussi.

Deux suppléants seront amenés à remplacer les deux élus démissionnaires : Matteo Segers et Anne Herscovici ont bénéficié des désistements de trois candidats mieux placés, qui deviennent tous échevins dans leurs communes respectives (Anderlecht, Auderghem et Watermael-Boitsfort). Peu connu du grand public, Matteo Segers évolue professionnellement dans le secteur culturel. Ancienne présidente du CPAS d'Ixelles, Anne Herscovici a déjà été députée bruxelloise, une première fois entre juin 1999 et avril 2001, puis de juin 2009 à mai 2014.

Statu quo jusqu'en mai au PS, au CDh et chez DéFI

A l'instar d'Ecolo, DéFI entend pratiquer lui aussi le principe un homme (ou une femme)/un mandat. Mais il ne s'appliquera qu'à la fin de l'actuelle mandature régionale, en mai 2019. Le CDh est sur la même ligne. Au PS, où le décumul ne touche que les bourgmestres et échevins des communes de plus de 50.000 habitants, les députés concernés (Ville de Bruxelles, Ixelles, Molenbeek,..) ne quitteront leur siège dans l'hémicycle qu'à l'issue du scrutin régional de mai prochain. Le MR, lui, est opposé au principe du décumul intégral.

Un départ au PTB

Cela n'a aucun rapport avec le scrutin communal du 14 octobre. Le député PTB Michaël Verbauwhede quitte également le Parlement pour devenir rédacteur en chef de "Solidaire", l'organe de presse du parti de gauche radicale. Sa suppléante s'appelle Françoise De Smedt, habitante de Saint-Gilles. Elle prêtera serment le 20 décembre.