Travaux du métro 3: un village créé en surface pour sept commerçants du Palais du Midi

Avec les travaux du métro 3, sept commerçants du Palais du Midi déménageront dans le courant de l'été, et pour deux ans et demi, dans un village commercial temporaire dénommé "Stalingrad Village", indique lundi la Stib. Celui-ci est en cours d'installation le long de la berme centrale de l'avenue de Stalingrad.

Cette initiative est inédite à Bruxelles dans le cadre d'un chantier public. "Le développement des transports publics bruxellois doit se faire en harmonie avec la ville et ses différentes composantes", estime Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.

"Afin de soutenir le mieux possible les commerçants et les riverains qui subissent les perturbations de ce chantier, nous avons créé le pacte Toots Thielemans", explique Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité, ajoute que "cet aménagement est mis en place par la Stib, la Région et la commune, pour et avec les commerçants et les riverains dans le but de limiter les nuisances inévitables, à court terme, dans un chantier de cette importance".

Le pacte traite des indemnisations régionales pour les commerçants, de la communication via une newsletter, un groupe WhatsApp et un Point Info, ainsi que de la désignation d'un médiateur et d'un facilitateur de chantier. L'occupation des surfaces commerciales sera gratuite dans le village et supportée par la Stib. La Ville suspend également pour trois ans le paiement des loyers pour les commerçants du Palais du Midi.

Des conteneurs colorés ont commencé à être installés durant la dernière semaine de mai sur la berme centrale de l'avenue de Stalingrad, entre la rue Roger van der Weyden et la place Rouppe. Ces travaux se poursuivront durant six semaines. Deux établissements horeca, deux agences de voyages, un magasin de bricolage, un vendeur d'articles de sport et un commerce d'électro-ménager emménageront dans ce village. Des espaces de stockage sont prévus aux étages. Les deux établissements horeca disposeront chacun d'une terrasse. L'une d'elle sera mise à l'étage pour participer à l'attractivité du village. Des palmiers décoreront par ailleurs l'avenue pour l'été.

De plus, quatre commerces seront relocalisés au sein du Palais du Midi, selon un jeu de chaises musicales.

Une fois les travaux terminés, les commerçants seront invités à participer à l'élaboration du projet de réaménagement de l'espace public en surface.