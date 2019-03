Transparence au Conseil communal : nouveau cap pour la Ville de Bruxelles

Qu'importe, pour son collègue et chef de file des verts Benoit Hellings, l'objectif est atteint : "Tous les citoyens peuvent aller mettre leur nez dans leurs affaires. (...) Vive la démocratie locale."

"Désormais, il n'y aura pas seulement les intitulés, explique l'échevin Écolo de la participation citoyenne, Arnaud Pinxteren. Les citoyens auront accès à tous les dossiers et tous les documents que les conseillers communaux ont en main lors de la séance." Transparence maximale, donc, sauf pour "les dossiers disciplinaires qui nécessitent une confidentialité", tempère Arnaud Pinxteren.

La Ville de Bruxelles franchit une nouvelle étape vers plus de transparence. Pour la première fois, en vue de son prochain conseil communal du 11 mars, la nouvelle majorité vient de mettre en ligne l'ordre du jour de la séance, accompagné des annexes. Jusqu'à présent, l'ordre du jour était déjà publié, mais il se limitait à quelques lignes décrivant succinctement les point à aborder.

A Bruxelles-Ville, la participation citoyenne est l'un des axes forts de l'accord de majorité de la nouvelle coalition PS/Écolo/Défi. "La première étape de la participation, c'est l'information, insiste Arnaud Pinxteren. Dans le même ordre d'idée, la Ville de Bruxelles diffusera bientôt en vidéo les séances du conseil communal. C'est important de diversifier les moyens de communication à l'égard des citoyens. Certains seront intéressés par les débats et les joutes verbales. D'autres préféreront éplucher les dossiers." estime l'échevin de la participation citoyenne.

Si la publication sur Internet de l'ordre du jour et des annexes est techniquement facile, la mise en ligne des vidéos est plus complexe : "la question du sous-titrage nécessite plus de moyens financiers que ce que l'on pensait", reconnait Arnaud Pinxteren, qui espère concrétiser le projet d'ici le mois de juin.