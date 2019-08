Toyota teste une voiture autonome dans le quartier européen de Bruxelles

Toyota a commencé ses essais de conduite autonome sur les routes ouvertes au public dans le centre de Bruxelles, plus précisément sur un parcours de trois km au coeur du quartier européen. Un conducteur est présent dans le véhicule pour des raisons de sécurité. Le but est d’étudier l’impact de la diversité des comportements humains sur les systèmes de conduite autonome.

Après des simulations et essais concluants réalisés sur circuits, Toyota Motor Europe (TME) commence à présent ses essais de conduite autonome sur des routes ouvertes au public. Après en avoir déjà fait de même au Japon et aux États-Unis, la société souhaite désormais intégrer à la capacité du véhicule la compréhension des situations rencontrées en Europe.

Le quartier européen, une zone complexe

Depuis le 10 juillet dernier et jusqu'au mois d'août 2020 (soient 13 mois au total), une Lexus LS parcourt ainsi un itinéraire déterminé, au cœur des institutions européennes, en semaine de 10 heures à 15 heures. Le quartier européen n'a pas été choisi par hasard, explique Nicolas Vignard, ingénieur en charge de la conduite autonome chez Toyota Motor Europe: "il y a beaucoup de piétons, de trottinettes ou vélos électriques, mais aussi de voitures, de camions (et un trafic dense) Nous voulions faire ce test dans cette zone ultra complexe".

Des technologies de perception environnementale ont été installées sur le toit de la berline: radar LIDAR, capteurs, des caméras et un système de localisation haute précision. Grâce à cet équipement, cette voiture est capable de reconnaître les obstacles dans son environnement et d'y évoluer en toute autonomie. Mais un conducteur spécialement formé est présent, pour des raisons de sécurité. "Si je détecte quelque chose ou me sens inconfortable, je reprends le véhicule en main, précise Jean-Christophe Mathot, testeur automobile chez Toyota. Dès que je touche le volant ou les pédales, le système repasse en manuel".

Bruxelles, centre régional d’excellence

Le centre de recherche et développement de Bruxelles est le centre régional d’excellence pour la perception virtuelle chez Toyota, justifie le constructeur. Il apprend littéralement aux ordinateurs à "voir" et à "comprendre leur environnement immédiat, explique-t-il.

L’initiative-pilote vise principalement à étudier des comportements humains complexes et imprévisibles, ainsi que leur impact sur les caractéristiques particulières d’un système de conduite autonome, détaille Toyota, qui a "pour ultime objectif de parvenir à l’élimination totale des accidents de la route".

Tester et valider

Le véhicule autonome permettra par ailleurs de collecter des données dans le cadre du projet européen "L3Pilot", auquel participent 35 partenaires, notamment certains des principaux constructeurs automobiles. Cette initiative, lancée en 2017 et en partie financée par la Commission européenne, a pour objectif de tester et valider la conduite autonome en situation réelle et à grande échelle. Elle implique 1000 conducteurs, 100 véhicules et 10 pays d’Europe.