Toujours confrontée à la question du harcèlement, l'ULB cherche des solutions

Des accusations interpellantes à l'ULB en faculté de dentisterie - JT 19h30 - 04/06/2019 A l'ULB, une enquête dénonce du harcèlement systématique en sciences dentaires. Un document relate le vécu des étudiants sur le campus Erasme à Anderlecht. Des professeurs et des assistants se livreraient systématiquement à du harcèlement moral. On évoque même des coups. Le recteur a décidé d'entamer une procédure disciplinaire et il a déjà suspendu 2 personnes incriminées par les étudiants.