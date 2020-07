Tirs à Forest : deux nouveaux suspects placés sous mandat d'arrêt

Deux hommes âgés d’une vingtaine d’années se sont rendus dimanche soir à la police judiciaire fédérale concernant la fusillade qui a fait un mort et deux blessés par balles la semaine passée place Alfred Orban, à Forest, a indiqué mardi Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction les a auditionnés mardi et inculpés d’assassinat, tentatives d’assassinat et menaces verbales avec ordre ou sous condition d’un attentat criminel. Ils ont tous les deux été placés sous mandat d’arrêt.

Ces deux nouveaux suspects ont fait valoir leur droit au silence lors de leurs auditions. Ils sont poursuivis en tant qu’auteurs des coups de feu.

Vendredi, la chambre du conseil de Bruxelles avait confirmé le mandat d’arrêt pour une durée d’un mois d’un premier suspect, pour assassinat et tentative d’assassinat en tant que complice. Un deuxième suspect, poursuivi pour des faits de menaces verbales, antérieures aux faits mais liées au dossier, a lui été libéré par la chambre du conseil.

Règlement de compte

Les victimes n’étaient pas armées quand elles ont été prises pour cible par les tireurs, selon le parquet. Il pourrait s’agir d’un règlement de compte dans le milieu du trafic de stupéfiants, selon une des pistes envisagées dans le cadre de l’enquête.

Pour rappel, un jeune homme est décédé sur place des suites de ses blessures. Deux autres jeunes ont également été blessés par balles. Ils ont pu être soignés à l’hôpital.