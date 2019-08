Taxation kilométrique à Bruxelles : les déclarations de la ministre Groen font beaucoup réagir

Le ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld) juge prématurées les déclarations de sa collègue écologiste Elke Van den Brandt à propos d’une taxation kilométrique dans la capitale, a-t-il indiqué à l’Agence Belga.

"Il est écrit dans l’accord de gouvernement bruxellois que la Région bruxelloise se concertera, dans le cadre du Plan national Climat, avec les Régions wallonne et flamande sur un prélèvement kilométrique intelligent à Bruxelles. Tant que les gouvernements wallon et flamand ne sont pas formés et tant que cette concertation n’a pas eu lieu, toute déclaration sur ce point de membres du gouvernement bruxellois est prématurée", a expliqué le ministre des Finances qui sera à ce titre également impliqué dans la mise au point d’un tel système.

La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a annoncé dans L’Echo et De Tijd qu’elle veut instaurer ce prélèvement pour tous les véhicules circulant à Bruxelles d’ici la fin de la législature.

Un point sensible de l’accord de gouvernement

L’accord de gouvernement insiste sur le "souhait" de conclure un accord de coopération entre Régions mais la mandataire écologiste estime que, si cette concertation n’aboutit pas, Bruxelles doit tout de même avancer et ce, d’ici 2024. L’accord décrit un peu plus loin les modalités de mise en œuvre d’un tel système : il est prévu qu’il s’appuiera sur un réseau de caméras ANPR (permettant la lecture des plaques d’immatriculation), s’appliquera à tous les véhicules circulant à Bruxelles et sera modulé à l’usage afin d’éviter la congestion automobile, en particulier aux heures de pointe.

Le secrétaire d'Etat Pascal Smet (sp.a) n’a pas souhaité réagir.

Vervoort : "Il ne faut pas brûler les étapes"

"Chacun doit prendre le temps d'investir ses compétences et de travailler collectivement pour apporter des réponses concertées et crédibles pour améliorer la fiscalité environnementale", a affirmé de son côté le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). M. Vervoort a également dit n'avoir aucun doute que chaque membre du gouvernement bruxellois s'inscrive dans cette dynamique.

Rudi Vervoort (PS) estime qu'il ne faut pas brûler les étapes. "Chaque chose en son temps. Certains principes sont inscrits dans la déclaration qui a reçu la confiance du parlement. Maintenant, il faut que chacun prenne le temps d'investir ses compétences et travaille collectivement pour apporter des réponses concertées et crédibles pour améliorer la fiscalité environnementale. Je n'ai pas de doute que chaque membre du gouvernement s'inscrive dans cette dynamique", a-t-il commenté.

DéFI privilégie un modèle de taxation à l'usage, concerté entre les Régions

Les propos de la nouvelle ministre bruxelloise de la Mobilité au sujet de la possibilité de l'instauration d'un péage urbain en cas d'échec de l'instauration d'un modèle de taxation kilométrique intelligente ne constituent pas une surprise. Ils s'inscrivent dans le contexte des négociations en Wallonie et en Flandre, auxquelles il faut laisser le temps de former un gouvernement avant d'envisager ensemble un modèle de taxation au kilomètre lié à l'usage de la voiture, affirme le chef du groupe DéFI eu parlement bruxellois, Emmanuel De Bock.

Pour M. De Bock, l'impact de la sortie de la nouvelle ministre bruxelloise de la Mobilité s'apparente à une "tempête dans un verre d'eau". Elke Van den Brandt n'a fait autre chose que rappeler le contenu de l'accord de gouvernement bruxellois dans le contexte de négociations en cours en Flandre et en Wallonie pour la formation des futurs exécutifs.

"L'enjeu n'est pas que bruxellois. C'est aussi plus largement celui de la 'péri-urbanisation'". Nous avons toujours préféré l'instauration d'une taxe au kilomètre avec des variables qui encouragent un usage éco-responsable de la voiture mais via un processus de coopération inter-régional. Les trois Régions doivent faire preuve de maturité et régler cela ensemble. Nous n'avons jamais été de ceux qui souhaitent partir seuls", a commenté le chef du groupe DéFI au parlement bruxellois.

Le MR met en garde contre la surenchère

Il faut éviter une surenchère entre Régions en matière de taxation automobile, avertit le MR.

Le MR se dit favorable à une refonte de la taxe de circulation et de mise en circulation en instaurant un bonus fiscal progressif en fonction de l'"ecoscore" du véhicule (soit son caractère polluant). Il n'est pas question pour lui d'instaurer une taxe supplémentaire.

"Par ailleurs, Bruxelles n'est pas une île qui vit indépendamment des deux autres Régions", ont expliqué les députés régionaux Françoise Schepmans et Vincent De Wolf. "Il faut avoir une vision plus large des enjeux bruxellois et réfléchir aux implications d'une telle taxe kilométrique qui serait prise sans un accord avec la Flandre et la Wallonie. Le risque d'une surenchère de taxe, instaurée par les deux autres Régions, pénaliserait l'attractivité économique de Bruxelles et coûterait cher au portefeuille des automobilistes bruxellois... sans résoudre les problèmes de mobilité! ", disent-ils.

Qui plus est, si la proposition de la ministre se réalise sans accord de coopération avec les autres entités, la mesure risque de discriminer les Bruxellois qui ont leur propre voiture de ceux qui ont une voiture de société, ont fait remarquer les libéraux. En effet, pour soumettre les seconds à la taxe, un tel accord est nécessaire. "Nous nous étonnons que le parti écologiste entrevoit cette possibilité", souligne M. De Wolf.

Ce dossier démontre l'importance de la mise sur pied d'une Communauté métropolitaine telle qu'elle était prévue dans la 6e réforme de l'Etat, ajoute-t-il.

"Cette instance doit permettre à Bruxelles de s'entendre avec son hinterland sur des questions majeures comme la création de parking de transit, l'élargissement du ring, le développement d'un tram transrégional, et de facto, l'instauration d'une taxe kilométrique intelligente. Il faut profiter de la constitution des gouvernements pour mettre à l'agenda cette question cruciale pour les enjeux de mobilité et de fiscalité", rappelle-t-il.

Touring contre l'idée d'une taxation kilométrique à Bruxelles

L'organisation de mobilité Touring n'est pas du tout en faveur de l'idée d'une taxation kilométrique dans la capitale avancée par la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a indiqué le porte-parole de Touring, Danny Smagghe.

Touring voit cette initiative d'un mauvais oeil. "Nous souhaitons plutôt un système pour tout le pays, tel que la tarification routière ou une redevance kilométrique, et non un système qui s'applique uniquement à Bruxelles", explique M. Smagghe.

L'organisation estime également qu'il s'agit d'une taxe supplémentaire pour les navetteurs qui se rendent tous les jours à Bruxelles. "Vous punissez encore une fois de plus les personnes qui subissent les embouteillages. Si vous introduisez la taxation kilométrique, vous devez également proposer suffisamment de solutions alternatives afin de réduire les embouteillages."

Touring pointe la nécessité d'étudier la rentabilité et l'efficacité d'un prélèvement kilométrique avant son introduction. "De plus, il n'y a eu aucune concertation avec les organisations de mobilité qui représentent les usagers de la route", selon M. Smagghe.