Switch, premier chien policer de soutien émotionnel de Belgique

Nouvelle recrue pour la zone de police de Bruxelles Nord: elle est douce, canadienne et très poilue. C'est Switch, le premier chien policier de soutien émotionnel de Belgique. Cette femelle Labernoise est arrivée au début du mois. Sa mission: accompagner les victimes lors de leur audition à la police.

Des murs blancs, une table, quatre chaise et une vitre teintée: c'est le décor clinique de la salle d'audition pour les victimes à la zone de Police Bruxelles-nord. Impressionnant, ce cadre ne favorise pas toujours le recueil d'informations. Alors quand un mineur est auditionné dans un dossier familial lourd et compliqué, Switch vient lui tenir compagnie. "Switch est là pour rester près de toi, pour t'accompagner et te soutenir si tu en as besoin, prévient dès l'arrivée de l'enfant, Nathalie Klein, maître-chien et inspectrice de police de la zone Bruxelles Nord. Tu n'es pas obligé de le caresser. Mais si tu veux, je vais le mettre pour qu'il se couche près de toi et tu pourras le caresser."

Effet de diversion

Ce grand chien reste calme, comme il l'a appris à la fondation Mira au Québec. Switch a deux ans et est issue d'un croisement entre un labrador et un bouvier bernois. Elle a suivi une formation de chien d'assistance puis de soutien émotionnel. Sa présence est rassurante. "Grâce à sa chaleur corporelle, à sa respiration, le stress diminue chez la personne qui est occupée à le caresser, explique Nathalie Klein. Ca va lui permettre de verbaliser ce qu'elle a vécu beaucoup plus facilement. Et donc, nous pouvons recueillir beaucoup plus d'informations."

Pour le moment, quatre enfants ont auditionnés et le bilan est positif. "Les enfants ont oublié pourquoi ils étaient là. Quand on a recontacté les parents, ils nous ont dit que l'enfant se souvenait d'être allé au commissariat pour voir un chien, pas pour se faire entendre parfois dans des faits assez délicats."

La police de la zone Bruxelles Nord envisage la présence de Switch avec d'autres types de victimes que les enfants. Une autre zone de police dans la province du Luxembourg s'est montrée intéressée.