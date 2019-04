Suspicion d'abus sexuel sur une enfant de 4 ans dans le cadre scolaire à Schaerbeek

Une fillette de quatre ans est hospitalisée depuis hier à l'hôpital Saint-Pierre. En la récupérant à la sortie de l'école communale n°1, rue Josaphat à Schaerbeek, la maman a trouvé sa fille anormalement endormie, les joues gonflées. L'institutrice a expliqué que l'enfant avait dormi pendant la journée alors que, d'habitude, il ne fait jamais de sieste à l'école.

Du sang dans la culotte

La fillette ne s'est plaint de rien jusqu'à ce que sa maman ne procède à sa toilette. La culotte de l'enfant était maculée de sang. Sous le choc, la maman a conduit sa fille à l'hôpital Paul Brien, où on lui a conseillé de s'adresser au CHU Saint-Pierre, mieux outillé pour gérer ce genre de cas. Selon une amie de la famille, le diagnostic de l'hôpital n'est pas clair. Il est bien question d'agression de nature sexuelle mais sans autre précision. A ce stade, l'enfant n'a pas encore pu être entendu par la police.

Enquête judiciaire et administrative

Il est prématuré, à ce stade, d'affirmer que les faits se sont bel et bien déroulés à l'école, nous dit l'échevin schaerbeekois de l'instruction publique, Michel De Herde. Il a ordonné une enquête administrative pour retracer le parcours de la fillette depuis son arrivée à l'école n°1, ce jeudi, jusqu'à la sortie des classes. Une réunion avec les enseignants s'est déroulée ce vendredi midi. Lundi, la commune invite les parents à assister à une réunion d'information. Pour l'instant, un surveillant scolaire supplémentaire a été affecté à l'établissement. Bourgmestre et chef de la zone de police ont été avisés des faits et le parquet de Bruxelles a décidé d'ouvrir une enquête.