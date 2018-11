Sur le plateau du Heysel, "Néo" pourrait devenir "Westfield"

Le groupe Unibail-Rodamco a récemment épaissi son portefeuille de centres commerciaux, avec le rachat de la multinationale autralienne et américain Westfield. Et ce n'est pas sans incidences sur le projet Néo.

Le label Westfield, internationalement renommé, devrait permettre d'attirer des enseignes haut de gamme que les bruxellois ne connaissent pas encore. Et, en marge du "marché des professionnels de l'immobilier de commerce", qui se tient actuellement, les porteurs du projet Néo n'ont pas exclu de le rebaptiser....

Ils se sont par ailleurs félicité du certificat d'urbanisme qu'ils viennent de recevoir, ce qui autorise à présent de passer à la phase du dépôt du permis de construire, sans doute au deuxième semestre de l'an prochain. Et, "sauf recours intempestifs", d'envisager un démarrage du chantier douze mois plus tard. Des discussions sont en cours avec Actiris, pour des programmes de formations pour du personnel bilingue, puisque "Néo-Westfield" prévoit de créer plus de 4000 emplois.