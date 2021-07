"Summer Pop": des villages festifs et nomades s’installent cet été à Bruxelles

Durant trois week-ends successifs, du 29 juillet au 15 août, l’événement "Summer Pop" installera des petits villages itinérants et festifs dans trois quartiers de la capitale, a annoncé lundi la ville de Bruxelles dans un communiqué. Successivement, Laeken, Neder-Over-Heembeek et le centre-ville accueilleront ces événements gratuits de proximité, sur les traces de l’ambiance des fêtes de village.

En collaboration avec le tissu associatif, une programmation qualitative et ludique pour tous les âges sera proposée, encourageant les échanges et la découverte : initiations à différents sports et danses, animations culturelles, activités pour enfants, ateliers créatifs et participatifs, musique, spectacles ?

"Avec Summer Pop, nous voulons offrir aux habitants et habitantes l’occasion de partager un moment de détente en famille ou entre amis et amies, grâce à une programmation riche, élaborée avec les associations locales, les maisons de quartier, les artistes, les centres culturels, les maisons de jeunes ou encore les clubs sportifs. La proximité est donc le maître-mot de ce projet", explique Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles.