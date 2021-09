Stib: le PS bruxellois veut un abonnement à 1 euro par mois pour les seniors

Le PS bruxellois a demandé vendredi par la voix de son président Ahmed Laaouej l'adoption d'un abonnement à la Stib à 1 euro par mois aussi pour les seniors (65 ans).

"L'abonnement scolaire à 12 euro par mois pour les jeunes est un véritable succès. Cette mesure voulue par le PS et concrétisée par le gouvernement Vervoort a vu une augmentation du nombre d'étudiants abonnés au transport public, de plus de 40 %, soit 10.000 étudiants en plus", se réjouit le président de la fédération bruxelloise du PS. Au total, 35.812 étudiantes et étudiants ont profité de ce tarif avantageux. "Cela montre qu'en matière de mobilité, l'approche incitative est bien plus efficace que certaines approches punitives."

"Fort de ce constat et en application de l'accord de gouvernement, le PS bruxellois demande la mise en œuvre d'un abonnement à 1 euro par mois aussi pour les seniors (plus de 65 ans)", a-t-il ajouté.

L'investissement dans le transport public et l'accès de tous et toutes au tram-bus-métro à des prix abordables sont pour le PS des priorités essentielles, aussi justes que nécessaires, a-t-il conclu par voie de communiqué.