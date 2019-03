STIB: la ligne de bus 28 fête ses 50 ans cette année

Pour fêter les cinquante ans de la ligne 28 de son réseau. La STIB fait circuler gratuitement le samedi 30 mars des véhicules historiques.

Cette ligne qui relie (l'arrêt Brabançonne) aux abords du quartier européen à Woluwe-Saint-Lambert (arrêt Konkel) a d'abord été une ligne de tram avant d'être remplacée en novembre 1969 par une ligne d'autobus qui partait de la place de la Monnaie pour rallier la place Saint-Lambert.

En 50 ans, elle a connu plusieurs adaptations. En 2018, la ligne 28 a transporté plus d'un million de passagers. En 2019, elle a vu circuler sur son itinéraire des nouveaux bus hybrides électriques de dernière génération.

Le 30 mars prochain, sept bus historiques, datant des années '60 à 90' et préservés par le Musée du Tram, circuleront sur la ligne en plus des véhicules habituels. Les amateurs pourront embarquer gratuitement dans ces ancêtres qui s'intercaleront entre les autres véhicules à raison d'un bus tous les quarts d'heure entre 11h et 19h.

Des bénévoles du Musée du Tram de Woluwe, passionnés de transports publics, assureront la conduite de ces véhicules historiques. Cet événement marquera le lancement de la saison estivale du Musée bruxellois du Tram.