STIB: inauguration de la nouvelle ligne de bus 52 entre Forest et le centre de Bruxelles

La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) a inauguré mardi la nouvelle ligne de bus 52 entre Forest et le centre-ville de Bruxelles, en présence de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Elle reliera dès mercredi le centre de la commune de Forest ainsi que la grande salle de concert de Forest National à la Gare centrale de Bruxelles. Cette nouvelle ligne améliorera la connexion du quartier Bervoets avec d'autres quartiers de la commune.

Le bus 52 passera entre autres par le boulevard de la Deuxième Armée britannique, la place de Rochefort et la barrière de Saint-Gilles. Les correspondances avec les métros 2 et 6 se font à la Porte de Hal ainsi qu'avec les lignes 1 et 3 à la Gare centrale.

Il s'agit de la 5e nouvelle ligne de bus mise en service sur les 6 prévues dans le cadre du plan directeur Bus de la STIB, dont le déploiement a démarré en 2018.

La ligne 100% électrique Louise-Dansaert a ainsi été mise en service mi-2018, la 37 Gare de Linkebeek-Albert mi-2019, la 56 Schuman-Buda en mars 2020 et la 74 Erasme-Uccle Calevoet en avril dernier.

La 6e et dernière nouvelle ligne du plan Bus, la 68, sera mise en service dans le courant de l'année 2022 sur le Boulevard Industriel au départ de la Gare du Midi.

"Desservir de nouveaux quartiers, offrir de nouvelles connexions, s'adapter à l'évolution de la ville, tel est l'objectif du plan directeur Bus, et de la STIB en général, afin d'encourager les gens à utiliser de plus en plus les transports publics pour se déplacer et faire ainsi de Bruxelles une ville durable", a expliqué Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.

La ministre Elke Van den Brandt ajoute que "la région bruxelloise évolue de manière dynamique et l'on s'en réjouit: nouveaux quartiers, nouvelles entreprises, nouvelles infrastructures, croissance démographique. Le plan directeur Bus répond à ces nouveaux besoins en offrant de nouvelles liaisons, de meilleures dessertes..."

Une fois l'ensemble du plan mis en œuvre, le réseau de bus de la STIB offrira 30% de places supplémentaires par rapport à 2018.