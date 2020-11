Stéphane Roberti, le bourgmestre Ecolo de Forest, se met en retrait de la politique

"Il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix, je me retire quelques temps pour me consacrer à ma famille , en toute quiétude car je sais que je peux compter sur une équipe chaleureuse et compétente. On se revoit très bientôt".

C'est par ses mots sur sa page Facebook que le bourgmestre (Ecolo) de Forest, Stéphane Roberti, annonce son retrait temporaire de la vie publique. Il invoque donc des raisons familiales à cette parenthèse, sans autre précision. Par ailleurs, sur son propre profil, l'échevine (Ecolo) Mariam El Hamidine annonce que Stéphane Roberti lui a confié le poste de bourgmestre. Dans le collège forestois (majorité Ecolo/Groen-PS), elle était jusqu'à présent en charge des attributions Egalité des droits – Intergénérationnel - Jeunesse – Seniors – Affaires Sociales (Handicaps, Santé,...) – Etat Civil – Population – Cultes et laïcité.