Stade Marien rénové : "Un club sans stade est un club sans âme"

Après deux saisons d'exil au stade Roi Baudouin, les supporters de l'Union Saint-Gilloise (D1B) s'apprêtent à retrouver leur stade avec émotion. Cinq mois de travaux ont été nécessaires pour remettre aux normes du foot pro l'enceinte mythique du parc Duden. A part quelques engins de chantier, plus aucune trace ou presque des travaux.

"Oh, ils ont déjà remis les buts." Avec ses yeux de gosse, Fabrizio Basano, supporter acharné de l'Union depuis plus de 30 ans, s'aventure de quelques mètres sur la pelouse encore vierge de tout coup de crampon en cette avant-saison. Lui qui a connu l'Union en D1, lui dont le premier match au parc Duden remonte aux années '70 ne cache pas son enthousiasme. "Le professionnalisme, c'est un vrai tournant dans l'histoire du club. C'est une impression fabuleuse. A mon avis, la rénovation est réussie."

Les clubs nomades perdent beaucoup de leur âme et de leur identité.

Nouveaux sanitaires, nouveaux bureaux, nouveau fan shop, nouveaux locaux pour la police : le stade Marien a subi une cure de jouvence. Mais la principale nouveauté, c'est bien sûr la construction de deux nouvelles tribunes assises derrière les buts. Ou plutôt leur remplacement. "Les tribunes derrière les deux goals étaient à l'abandon depuis les années 90, avec des arbres, des arbustes, des buissons, se souvient Fabrizio Basano. Maintenant, quand on entre, on retrouve le stade comme à l'origine. On a le coup d’œil de ce que c'était à l'époque, quand 35 000 personnes garnissaient les travées du parc Duden." A un détail près, la capacité du stade rénové est plus en phase avec la popularité actuelle du club : 8000 places, soit 3000 de plus qu'avant les travaux.

Ce retour au stade Marien, c'est aussi la fin d'un exil forcé sur le plateau du Heyzel, pas toujours bien vécu par les supporters des jaune et bleu. "J'aimerais ne pas trop vous en parler parce que je n'en dirai pas des choses très positives, sourit Fabrizio. C'est là qu'on se rend compte comme c'est important pour un club d'avoir sa maison, son ground, son enceinte. Les clubs qui sont nomades perdent beaucoup de leur âme et de leur identité."

On ne se rend pas compte de la complexité du dossier

La rénovation du stade Marien aura coté plus de quatre millions d'euros, dont une bonne moitié pris en charge par la Région bruxelloise, le reste étant assumé par la commune de Saint-Gilles. Cette remise à neuf était un défi à plus d'un titre. Situé dans le site classé du parc Duden, avec une façade elle-aussi classée, le stade Marien est propriété de la Donation Royale et gérée par la commune de Saint-Gilles, bien que sur le territoire de... Forest. Autant de paramètres qui n'ont pas facilité le bouclage du dossier de rénovation.

"Beaucoup de supporters pourraient dire que ça a mis trop de temps. Ils ne se rendent pas compte de la complexité du dossier, des différents interlocuteurs qu'il a fallu mettre autour de la même table pour les convaincre", conclut Fabrizio Basano.

L'Union inaugurera son stade rénové le 12 août prochain contre OHL et espère, pour l'occasion, jouer à guichets fermés.