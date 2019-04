Six mois de prison avec sursis requis contre le gérant du site web RichMeetBeautiful

En 2017, le site de rencontres RichMeetBeautiful avait suscité de vives réactions à la suite d'une campagne de publicité sur les campus de l'ULB. - © Tous droits réservés

Procès pour les gestionnaires du site "Rich meet beautiful" - JT 13h - 04/04/2019 Cap sur le Palais de Justice de Bruxelles pour le procès du gestionnaire du site internet "Rich meet beautiful". Souvenez-vous, il y a un peu moins de deux ans, ce site proposait à des étudiantes de se faire entretenir par des hommes plus vieux et plus riches. La société propriétaire du site, et son gérant, risquent de sévères amendes, voire une peine de prison avec sursis...