"Si elle n'avait pas été gratuite, je n'aurais pas pu suivre la formation en alternance"

Depuis le 1er janvier les formations en alternance sont gratuites. Fini de payer 300 à 800 euros d'inscription pour les demandeurs d'emploi à Bruxelles. Ils peuvent combiner théorie et pratique sans sortir un euro. Une enveloppe de 500 000 euros a été débloquée pour les 1500 candidats potentiels. Les cours se donnent dans un espace formation PME. Et la pratique dans une entreprise pendant environ 2 ans. C'est le principe de la formation en alternance.

Hanane Aouini est l'une des premières à avoir bénéficié de la gratuité de la formation en alternance. Cette jeune bruxelloise a choisi de devenir conseillère commercial en automobile. Et sans la gratuité, elle ne serait pas à l'accueil d'une concession à Meiser comme c'est le cas aujourd'hui. "Initialement, c'était 375 euros pour l'année. J'ai demandé pour faire un plan de payement. Mais comme je suis demandeuse d'emploi, on m'a dit que c'était gratuit. J'ai pas hésité."

Une bonne nouvelle pour les chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris et qui veulent se former à l'un des 78 métiers en pénurie. Une bonne nouvelle pour les patrons également. Ils reçoivent une aide de 1750 euros pour l'encadrement et un subside de 15 900 euros pour celui qui engage. C'est ce qu'a fait Bahsid Rastegar, patron d'un garage-concession rue Saint-Guidon à Anderlecht. Il compte deux mécaniciens et quatre stagiaires et apprentis dans son entreprise anderlechtoise. "Si la formation est bien suivie et que la personne est bien choisie, la rentabilité est bien souvent très comparable à celle d'un ouvrier qualifié."