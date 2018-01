Sept hommes au tribunal correctionnel pour les débordements à la Bourse

Sept hommes sont appelés à comparaitre ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, suite aux incidents du 11 novembre dans le quartier de la Bourse, sur le piétonnier. Ils sont soupçonnés d'avoir appelé ou participé à la violence, après le match de football Maroc-Côte d'ivoire.

Les charges varient d'un prévenu à l'autre. Certains devront répondre de vols avec violence, d'autres de destructions, rébellion ou encore menaces... comme un rappeur du collectif Benlabel, qui avait publié sur Facebook "on va tout cramer à Lemonnier". Le juge devra déterminer s'il a eu une responsabilité, et laquelle, dans ce déferlement de violence.

Les peines encourues varieront bien-sûr selon les charges retenues et selon le passé des prévenus: il peut s'agir d'acquittements, de peines d'intérêt général ou de détention, jusqu'à 10 ans de prison dans le cas de violences graves avec récidive. Ces hommes, qui se présentent libres, comparaissent moins de 2 mois après les faits et c'était une volonté: aller vite, ne pas réagir à contretemps avec les événements. Au lendemain de ces scènes de violence, le police et le parquet avaient au contraire été pointés du doigt pour n'avoir pas rapidement interpellé de casseurs.

C'est donc une procédure accélérée qu'ont connue les prévenus de ce vendredi. Ils avaient reçu leur convocation au tribunal en mains propres du Procureur du Roi, dès la sortie de leur arrestation judiciaire et de leur audition.

Dans leurs dossiers, il y a le détail de leurs auditions, les PV de police et des éléments supplémentaires de téléphonie par exemple ou d'images de surveillance qui prouveraient des flagrants délits. Leurs jugements seront prononcés dans une quinzaine de jours.

D'autres procès devraient suivre pour d'autres prévenus dans les semaines à venir, toujours au tribunal correctionnel de Bruxelles, selon cette même procédure de comparution rapide.